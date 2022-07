Il Como acquista l'irlandese Liam Kerrigan

Mercato in fibrillazione in casa Como con l’ufficializzazione dell’acquisto dell’esterno d’attacco irlandese Liam Kerrigan.

Il comunicato del club:

“Como 1907 è lieta di annunciare l’ingaggio a titolo definitivo fino al giugno del 2025 dell’esterno d’attacco irlandese Liam Kerrigan.



Nato a Sligo nel 2000, Liam è cresciuto negli Sligo Rovers, squadra della sua città con la quale ha giocato nella seconda lega irlandese. Nel 2019 è passato allo University College Dublin con cui ha debuttato in Irish Premier League la scorsa stagione sportiva giocando 19 partite con 2 goal e 4 assist e fornendo sempre un contributo fondamentale in termini di energia, intensità e dinamismo. Ha vestito con regolarità la maglia della nazionale irlandese Under 21.



“Sono ovviamente molto felice di essere qui a Como – ha dichiarato Kerrigan – per me si tratta di una grande opportunità e non vedo l’ora di poter scendere in campo con la maglia azzurra e confrontarmi con il calcio italiano”.