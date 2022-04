Le parole di Gattuso prima di Como-Cittadella: "Per Cerri il campionato è finito"

Nella 34esima giornata del campionato di Serie B, il Como, dopo la sconfitta per 3 a 4 di Parma, affronterà il Cittadella al Sinigaglia.



Le parole di mister Gattuso alla vigilia del match:

"Il gruppo ha digerito bene la sconfitta di mercoledì, o meglio finita la partita lo spogliatoio era abbastanza arrabbiato perchè perso un match giocato bene. Gran gara, creato tanto e tornare a casa senza punti è un grande dispiacere. Almeno un pareggio lo si poteva guadagnare, pur aver ottenuto la salvezza matamatica la squadra ha dimostrato che non vuole mollare fino alla fine del campionato.

Peccato per il risultato perchè vincendo potevamo avere come obiettivo la rincorsa ai playoff, cosi da dare ancora più motivazioni nelle gare mancanti.



Purtroppo perdiamo Cerri che si è lussato la spalla, per lui campionato finito, perdiamo un pezzo da novanta, per domani poi Ioannou è squalificato ma rientrano Scaglia e Varnier, anche se non potrò utilizzarli dall'inizio."