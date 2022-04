Il Como esce sconfitto contro il Parma con il risultato di 3 a 4

Nella 33esima giornata del campionato di Serie B, il Parma batte il Como con il risultato di 4 a 3, al termine di una gara con un’incredibile altalena di emozioni.

È il Parma alla mezz’ora ad andare in vantaggio: Man crossa in area per Vazquez che di prima col sinistro batte Gori.

Al 59’ il Como trova il pareggio grazie all’entrata in campo di Gliozzi, che al primo pallone toccato buca subito il portiere avversario.

L’attaccante però non vuole fermarsi e al 68’ fa doppietta grazie a una bellissima palla servita da Parigini.

Dopo un momento di sbandamento, i padroni di casa trovano il 2 a 2 al 32’ con Bernabè su calcio piazzato e quattro minuti dopo lo stesso centrocampista conferma il magic moment e ancora su punizione, sigla il vantaggio.

Al minuto 40’ arriva il goal che chiude il match: fuga sulla sinistra di Vazquez, palla in mezzo per Tutino che sigla il 4 a 2.

Poco prima del fischio finale il neoentrato Peli subisce da rigore, Gliozzi dagli undici metri accorcia inutilmente le distanze e fa tripletta.

Tabellino Parma - Como 4 - 3

PARMA (3-4-1-2): M. Turk, L. Danilo, E. Cobbaut, A. Circati, W. Coulibaly, A. Bernabè, S. Juric, D. Man, F. Vazquez, A. Benedyczak, G. Pandev

All: Iachini Giuseppe

COMO (3-4-1-2): S. Gori, M. Solini, A. Cagnano, L. Vignali, A. Iovine, T. Arrigoni, A. Bellemo, F. Nardi, V. Parigini, A. Cerri, A. La Gumina

All: Gattuso Giacomo