Il Como Women cade in casa della Fiorentina: il match finisce 0 a 3

Allo stadio “Curva Fiesole - Viola Park” di Bagno a Ripoli, il Como Women disputa l’ottava giornata di campionato contro l’ACF Fiorentina. Alle 15:00 il fischio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-4-2: Korenciova - Cecotti, Rizzon, Cox, Lundorf - Skorvankova, Karlernas, Vaitukaityte, Baldi - Sevenius, Monnecchi. La Fiorentina di Mister De LA Fuente risponde con il 4-3-3: Baldi - Erzen, Georgieva, Tortelli, Færge - Catena, Severini, Parisi - Mijatovic, Boquete, Lundin.

Primo tempo: è la Fiorentina a muovere il primo pallone della partita, con Boquete che batte il calcio d’inizio. Le padrone di casa attaccano un Como che si difende bene, creando la prima occasione da goal, nei primi minuti, con uno scambio a due tra Erzen e Lundin, ma Rizzon salva il pallone. Il Como inizia a salire e si rende pericoloso con un tiro dall’area di Monnecchi che riceve cross da Baldi, ma sfiora la traversa e finisce sul fondo. Dopo pochi minuti sono ancora la lariane a cercare il goal, su calcio d’angolo è Lundorf a mirare lo specchio della porta con un colpo di testa che viene però bloccato da Baldi.

La risposta delle Viola è immediata, Mijatovic dalla fascia destra va in cross, ma Korenciova salva il pallone e la Fiorentina guadagna calcio d’angolo, dove Parisi prova il tiro di sinistro, ma Korenciova nega la rete e salva la porta. Sale il Como, che cerca il goal con uno scambio a due tra Monnecchi e Sevenius, ma l’assistente alza la bandierina e segnala la posizione di fuorigioco di Sevenius. Il Como rimane alto e ci riprova con Baldi, ma dopo 2 minuti di recupero si rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

Secondo tempo: riprende il gioco, Mister Bruzzano fa il primo cambio della partita, sostituendo Karlernas con Hilaj. Al 47’ minuto Vaitukaityte commette fallo in area sulla neo entrata Jóhannsdóttir e viene concesso calcio di rigore alla Fiorentina. Sul dischetto Boquete, che porta in vantaggio la Fiorentina. Il Como sale e spinge in avanti con un cross in area di Baldi, che non viene però intercettato dall’attacco lariano.

La Fiorentina cambia modulo e al 64’ crea un’occasione da goal su tiro si Kajan, che viene però bloccato da Korenciova. Il Como risponde con Skorvankova che viene servita da Sevenius, ma Baldi blocca il pallone. Al 75’ è Longo a portare sul 2-0 la Fiorentina, calciando sul primo palo su assist di Catena, dopo pochi minuti è Kajan a segnare la terza rete. Le lariane provano ad attaccare, sale in attacco e Cox prova il tiro dalla distanza, ma Baldi para. L’arbitro concede 4 minuti di recupero, Martinovic cerca la rete con il colpo di testa, ma viene fischiata la posizione di fuorigioco. Ad un minuto dalla fine del match Arcangeli prova il tiro da fuori, ma senza concretizzare. Allo scadere del tempo la Fiorentina si rende pericolosa con un tiro di Zanoli che dalla distanza calcia, ma il pallone colpisce il palo. Al triplice fischio il risultato è di 3-0.

(Comunicato Como Women)