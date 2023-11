Il Como Women cade malamente in casa contro la Juventus: il match finisce 0 a 3

Squadra in casa

Squadra in casa Como Women

Allo stadio “Ferruccio” di Seregno, il Como Women disputa la settima giornata di campionato contro l’F.C. Juventus Women. Alle 20:30 il fischio d’inizio, Mister Bruzzano schiera il 4-4-2: Korenciova - Lundorf, Cox, Rizzon, Cecotti - Karlenas, Hilaj, Vaitukaityte, Baldi - Monnecchi, Sevenius. La Juventus di Joe Montemurro risponde con il 4-3-3: Peyraud-Magnin - Lenzini, Salvai, Cascarino, Boattin - Caruso, Gunnarsdottir, Grosso - Cantore, Beerensteyn, Nystrom.

È Nystrom a battere il calcio d’inizio. Il Como Women prova subito ad attaccare, ma la Juventus difende bene e respinge le padrone di casa. Il Como guadagna calcio d’angolo dopo 5 minuti, Vaitukaityte crossa in area e trova Baldi che cerca il tiro, ma il pallone finisce sul fondo. La Juventus crea la prima occasione da rete al 12’ minuto con Caruso che calcia alto dal limite dall’area e non trova il primo goal, che viene però realizzato dopo pochi minuti da Salvai, con un colpo di testa su cross di Caruso. La Juventus rimane in fase offensiva, ma trova un Como ben organizzato, che respinge il pallone e prova la ripartenza.

Al 25’ la Juventus trova il raddoppio con Caruso, ma l’assistente alza la bandierina e segnala la posizione di fuorigioco. Risale il Como, creando la prima occasione da goal al 26’ minuto con Vaitukaityte, che prova un tiro diagonale in area. Il Como cerca il pareggio a pochi minuti dal termine del primo tempo con Monnecchi, che calcia dalla distanza, ma manca di poco la porta e si rientra così negli spogliatoi sul risultato di 0-1.

Riprende il gioco, dopo pochi minuti iniziano le prime sostituzioni, inizialmente con la Juventus e poi con il Como, sostituzione che si rivela quasi decisiva per le lariane. La neo entrata Bergersen dopo 2 minuti con un colpo di testa cerca il goal, ma il pallone esce di pochissimo. La reazione delle bianconere è immediata con Caruso che tira di destro dalla distanza e trova il raddoppio. La Juventus sale ma il Como difende bene la porta e blocca in più occasioni le avversarie.

Al 65’ minuto è decisiva Korenciova, che salva il Como dopo un tiro di Beereenstein. Mister Bruzzano fa le ultime sostituzioni della partita, inserendo Arcangeli, Hilaj, Pastrenge e Martinovic, e provando ad attaccare, ma la Juventus non lascia passare il Como. L’arbitro concede 5 minuti di recupero ed è al 94’ minuto che Thomas segna la terza rete per le bianconere. FInisce 0-3 il match allo stadio Ferruccio.

(Comunicato Como Women)