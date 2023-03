Como Women, Alison Rigaglia è sicura: "Continuiamo su questa strada per toglierci soddisfazioni"

Con il mese di aprile che si avvicina la lotta per la salvezza in Serie A Femminile sta per entrare nella sua fase clou. Il prossimo weekend si giocherà la terza delle otto giornate della Poule Salvezza e le due sfide in programma sono scontri diretti interessantissimi: il Como Women, con 12 punti, riceverà al Ferruccio il Parma, che ne ha 13, mentre il Pomigliano (17) farà visita ad un Sassuolo (23) sempre più in fuga.

Turno di riposo, invece, per la Sampdoria, ultima con 11 punti. Delle quattro squadre che scenderanno in campo nel terzo turno, dunque, tre sono racchiuse all’interno di soli 5 punti, in una lotta salvezza sempre più aperta e impronosticabile.

Della sfida salvezza e del momento di forma del Como Women ha parlato la centrocampista classe 1998, Alison Rigaglia: “Sapevano fin dall’inizio che la lotta per la salvezza sarebbe stata agguerrita – afferma Alison – abbiamo fatto un punto la scorsa giornata contro la Sampdoria e ora dobbiamo sfruttare al meglio questa settimana di allenamenti e arrivare pronte alla gara di sabato col Parma.”

Le comasche, dunque, ci sono e non hanno nessuna intenzione di mollare, anzi, spingono sull’acceleratore in ogni allenamento per poter dare il massimo in partita. Le avversarie, tuttavia, non sono da meno: “Tutte le squadre contro cui ce la giocheremo sono forti e organizzate – analizza Rigaglia – perciò noi dovremo scendere in campo ogni partita per dare il meglio delle nostre possibilità. Bisogna sfruttare i giorni di allenamento a nostra disposizione per preparare bene la partita, sia mentalmente che fisicamente. Lavoriamo con uno staff tecnico e sanitario molto preparato e sono sicura che ci metteranno nelle migliori condizioni per arrivare pronte all’impegno di sabato.”

È fiduciosa, dunque, Alison Rigaglia, anche se quest’anno sta trovando meno spazio nell’undici di de la Fuente rispetto alla scorsa stagione. Nonostante il poco minutaggio da titolare la numero 11 si è sempre fatta trovare pronta quando chiamata in causa: “Sicuramente nella squadra sono importanti tutte – afferma la centrocampista – sia chi gioca titolare sia chi parte dalla panchina. È importantissimo avere ben chiaro questo concetto quando si pratica uno sport di squadra.

Noi nel nostro percorso di quest’anno stiamo cercando di far gruppo, sia dentro che fuori dal campo. Durante le partite, infatti, la compattezza è un aspetto che viene fuori, perché per esempio si fa più volentieri una corsa in più per aiutare una compagna e questo tipo di dettagli sono fondamentali, soprattutto in una squadra che deve salvarsi.”

Il gruppo, dunque, come dichiarato più volte durante la stagione, è un fattore determinante per raggiungere l’obiettivo salvezza e Rigaglia è certa che il Como sia sulla via giusta: “Sono sicura che continuando su questa strada, remando tutte nella stessa direzione e cercando di migliorarci insieme alla fine ci toglieremo delle grandi soddisfazioni.”

(Comunicato Como Women)