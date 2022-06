Como e Ternana si contendono un portiere di Serie A

Come riportato da La Nazione, Como e Ternana si stanno contendendo Francesco Bardi, portiere classe '92, in scadenza il 30 giugno 2022 col Bologna.

Il giocatore, ex Frosinone, potrebbe essere molto importante in un campionato come quello della Serie B, dove l’esperienza, oltre alla tecnica, può fare la differenza.

Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra i biancoblù e gli agenti del giocatore.