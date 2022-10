Il Como 1907 sostiene la campagna "Nastro Rosa" nella lotta al tumore al seno

Il Como “scende in campo” con la LILT – sezione di Como, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, e in occasione della gara interna con il Benevento, in programma sabato 22 ottobre alle ore 14.00, allo stadio Giuseppe Sinigaglia sarà presente un banchetto per le donazioni in modo da sostenere la lotta e la prevenzione del tumore al seno.



La spilletta rosa, icona della lotta al tumore al seno, è un simbolo universale che LILT ha reso proprio grazie a una forma speciale: un nastro incompleto. La parte di colore mancante rappresenta le donne che ancora non sopravvivono a una diagnosi di tumore al seno. È l’impegno a sostenere la ricerca di cure per tutte le donne. Il mese di ottobre è quello dedicato alla lotta al tumore al seno e al sostegno alla ricerca, un impegno che è importante portare avanti ogni giorno dell’anno.



Durante tutta la partita Mister Moreno Longo e il suo staff indosseranno la spilletta rosa, così come tutti i giocatori del Como durante l’ingresso in campo, per sostenere la ricerca e mandare un messaggio.



Il cancro al seno colpisce una donna su otto nell’arco della propria vita e risulta così essere il tumore più frequente nel genere femminile. Nel 2020 sono state circa 55 mila le donne colpite ma grazie alla ricerca la sopravvivenza è in continuo aumento ed è passata dall’81% all’87% negli ultimi 20 anni. Dalla fine degli anni Novanta si osserva infatti una continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8%/anno), attribuibile a una maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce (quindi all’anticipazione diagnostica) e anche ai progressi terapeutici.



Per sostenere la ricerca, è possibile comprare una spilletta Nastro Rosa oltre che allo stadio durante la gara del 22 ottobre, anche allo Shop Solidale di LILT o dai partner dell’associazione.

Per informazioni sulla ricerca, sostegno e prevenzione: www.lilt.it

(Comunicato Como)