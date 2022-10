Il Como macina punti grazie alle prestazioni di Arrigoni: "Cerco di mettere in campo il massimo impegno"

Tutto ciò che non era andato bene all'inizio della stagione doveva essere dimenticato. Tutta la rabbia che avevo accumulato con i miei compagni quando le cose non andavano bene andava liberata.

Lo si vede bene in quell'urlo e in quel salto.

Io sono un giocatore che lavora. Pieno di cuore e di passione. Cerco di mettere in campo il massimo impegno possibile, non sono uno da numeri, non è il mio lavoro, cerco di essere il più solido possibile e di aiutare la mia squadra in ogni modo, a volte anche segnando."