Ville da sogno: l'agente del lusso fa tappa sul lago di Como

È diventato un volto televisivo a 54 anni grazie al suo successo sui social. Con i suoi video, in cui mostra le case più belle di Milano, Gianluca Torre che lavora per Engel&Volkers, ha aperto le porte del lusso. Attici e appartamenti da sogno che gli hanno regalato oltre 110 mila follower su Instagram e quasi 50 mila su TikTok. Evidentemente il suo modo molto personale ede elegante con cui si muove all'interno degli spazi ha conquistato un certo interesse, Tanto che, alla fine, è arrivato alla conduzione di Casa a prima vista su prime, dove altri due agenti immobiliari lo accompagnano nella sfida di trovare casa.

#engelvoelkerslagodicomo #realestate #luxuryrealestate #luxuryhomes #lagodicomo #villa #vistalago #agenziaimmobiliare #immobile #comolake ♬ suono originale - Gianluca TorReal Estate @gianlucatorre01 📌 Villa contemporanea pieds dans l’eau a Laglio, Lago di Como. Villa Marina offre una combinazione di design moderno con un sistema di domotica avanzata. La progettazione e la scelta di moderne tecnologie ha permesso un’ottima attribuzione circa la prestazione energetica, classificandosi in A3. La villa apre le sue porte agli ospiti con un sontuoso soggiorno dal quale poter ammirare l’indimenticabile vista sul lago, grazie all’installazione di grandi porte finestre, presenti in tutte le camere. La zona living è composta da un ampio salone e sala da pranzo con cucina a vista, disegnata da @poliform. Mentre gli altri due livelli sono interamente dedicati ad una elegante zona notte. Tutti piani della villa sono serviti da un ascensore in più c’è un ascensore per le macchine che arriva al piano della Villa. Conclude la proprietà una meravigliosa piscina a sfioro e ed un esclusivo accesso diretto al lago. 🛏 4 camere 🛁 4 bagni 🏠 500 mq 🌳 785 mq Contattami per maggiori informazioni e dettagli, foto e planimetria! 📩 Listing agent: @@Yaseminbaysal @engelvoelkers_marco_valenti #engelvoelkers

Il suo lavoro, accompagnato da Yasemin Baysal, definita "la regina delle ville sul lago di Como", lo ha portato in questo caso a Laglio, il borgo di Clooney, dove ha mostrato una la moderna Villa Marina con una vista mozzafiato. "King size bed e non ha bisogno di niente, ha commentato Gianluca Torre. Aggiungendo poi, nel suo tipico linguaggio che non lesina le enfatizzazioni anglosassoni, un commento definitivo sulla piscina a sfioro sul Lario: "Questa è la vera killer application di questa casa". 500 metri quadrati di villa, 800 di giardino, accesso diretto a lago. La richiesta? "Perfetta, 15. milioni di euro. Noccioline.