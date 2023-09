George Clooney non lascia il lago di Como: "Villa Oleandra non è in vendita"

Dopo settimana in cui si rincorrono voci, arriva la prima smentita ufficiale, attraverso il noto magazine americano People: “La prima volta che ne ho sentito parlare è stato quando Page Six ha pubblicato la storia. Tutti lo hanno riportato ma non è vero", ha affermato George Clooney a People attraverso il suo portavoce. Il rappresentante della star nega quindi che Villa Oleandra a Laglio, sul lago di Como, sia in vendita. Dunque non sarebbero veritiere nemmeno le notizie attribuite all'agente immobiliare Yasemin Baysal, titolare di Engel & Volkers Lago di Como, agenzia che tratta prevalentemente immobili di lusso. Almeno per quest'anno la telenovela sembrerebbe conclusa; e chi già faceva i conti per acquistare Villa Oleandra, dovrà rimandare il sogno alla prossima stagione.