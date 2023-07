Vacanze sul lago di Como, il ritorno di Maria Sharapova

Una delle più grandi tenniste della storia del circuito pro, Maria Sharapova. In carriera ha vinto cinque tornei del Grande Slam: un Australian Open, due Roland Garros, un Wimbledon, conquistato a soli 17 anni, e uno US Open, diventando quindi una delle dieci giocatrici della storia ad avere completato il Career Grand Slam, traguardo raggiunto il 9 giugno 2012 con la vittoria del suo primo Roland Garros. Oltre a ciò vanta 36 tornei in singolare, tra cui le WTA Finals nel 2004, e dodici tornei di categoria Premier. Ha occupato la prima posizione del ranking mondiale in singolare in cinque diverse occasioni, per un totale di 21 settimane, diventando la prima tennista di origine russa della storia a guidare la vetta della classifica. È diventata numero uno per la prima volta a 18 anni il 22 agosto 2005 e per l'ultima volta nel luglio 2012. Si è ritirata dal tennis il 26 febbraio 2020, all'età di 32 anni.

Ora la campionessa, che ha conquistato milioni di fan grazie anche alla sua bellezza, lontano dai campi di gioco, si gode la vita concedendosi un'altra vacanza sul lago di Como, dove era già stata avvista lo scorso anno in compagnia di Anne Hathaway. Sulla sua pagina Instagram, dove vanta oltre 4 milioni di follower, ha postato in questi giorni alcuni scatti dal Lario: un pranzo in uno dei grandi alberghi del lago e una cena alla Moltrasina, dimostrando che Maria Sharapova ama frequentare anche le trattorie e non solo gli abituali luoghi del lusso amati dai vip. Sulle sue orme sportive c'è ora la connazionale Mirra Andreeva, che a soli 16 anni si è qualificata fino agli ottavi di Wimbledon, in corso in queste settimane a Londra, perdendo poi in tre set da Madison Keys.