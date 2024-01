Proiezioni sulla Casa del Fascio, arrivederci bellezza

Che sia stato uno dei momenti più riusciti di questo Natale lo avevamo scritto appena il prezioso progetto aveva iniziato a illuminare la Casa del Fascio di Como. Ragion per cui, in questo momento di arrivederci, almeno così ci auguriamo, accogliamo con piacere le parole di Lorenza Ceruti, anima e core di questa bellissima carrellata di proiezioni delle immagini relative alla mostra da poco conclusa a San Pietro in Atrio.

"È oggi l'ultimo giorno delle illuminazioni natalizie - scrive Ceruti - e cosi è anche l'ultimo giorno delle proiezioni sulla facciata della casa del fascio, proposte da Made in Maarc e rese possibili dal Comune di Como, che ha affittato il proiettore da Maurizio Camponovo. Rese anche possibili dalla disponibilità della Guardia di Finanza di Como. Dal 2 dicembre a oggi sono passate circa 40 immagini (grazie alla tecnologia e assistenza di Camponovo e al mio impegno).

"40 immagini che avevano un collegamento con la Mostra "Terragni e Sartoris a Como capitale del Razionalismo italiano 1926>1943", che si è tenuta per tutto dicembre in San Pietro in Atrio. 40 immagini che vanno dal disegno di Antonio Sant'Elia al quadro astratto di Mario Radice, dalle prospettive di Terragni e Sartoris al piano regolatore del 34; dal quadro di Ester M. Negretti alle mie tante fotografie, relative a luoghi comaschi come il Mercato Coperto, il Monumento ai Caduti di Como, la Fontana di Camerlata fino alla serie di fotografie che sottolineano quell'importante rapporto tra il nostro Duomo e la casa del fascio. Rapporto studiato, cercato, voluto e ben risolto da Giuseppe Terragni. Sto parlando di architettura.

"Quello di cui sono stata contenta è l'apprezzamento da parte di tante persone, molte delle quali sono andate oltre al loro "credo" politico, non vedendola solo come una illuminazione da criticare o osannare in base alla propria preferenza politica, visto che è stata offerta dall'Amministrazione! Come deve essere! (Pochi altri non sono riusciti...ma vabbè...siamo comunque in una piccola città...)".

"È stato un progetto per la città e che ha parlato della città!! Della storia della città mediante immagini storiche e della città attuale mediante immagini appunto di luoghi odierni di Como! In alcuni giorni abbiamo anche visto gli auguri da parte della Guardia di Finanza che ha mostrato il video creato per i 250 anni della sua storia, che vede proprio nel 2024 l'anniversario. Grazie al Comune di Como Grazie alla Guardia di Finanza di Como Grazie a Maurizio CamponovoGrazie a Made in Maarc

E un enorme GRAZIE a chi ha apprezzato, a chi si è emozionato a chi si è entusiasmato e mi ha mandato le foto delle proiezioni.