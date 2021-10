Mongolfiera e Tempio Voltiano, un meme da 10 mila like

In questi tempi in cui tutto può diventare virale, era quasi inevitabile che anche la mongolfiera "pirata", finita contro il Tempio Voltiano in fase di decollo, diventasse un simpatico meme che sta girando in rete e nei messaggi di Whatsapp. Il fatto è stato infatti prontamente immortalato sulle vecchie diecimila lire che hanno così cambiato veste e aggiunto l'ormai celebre mongolfiare che sbatte sul Tempio Voltiano. Un sorriso mentre ci si appresta a contare i danni che, invece, non sono certo uno scherzo.