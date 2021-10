Tempio Voltiano, tre mesi solo per valutare i danni causati dalla mongolfiera

Pierangelo Gervasoni ha informato ieri sera il consiglio comunale sui danni causati dalla mongolfiera che è andata a sbattere in fase di decollo sul Tempio Voltiano, simbolo della città. Questa la prima valutazione dell'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Como: “Serviranno tre mesi soltanto per valutare la stima dei danni”. La ricostruzione della dinamica dell'incidente parte dalla stessa supposizione avanzata ieri dai gestori della mongolfiera: “Probabilmente a causa di raffiche di vento variabili, il manovratore ha perso il controllo della mongolfiera che ha così urtato violentemente il Tempio Voltiano provocando la caduta di un pinnacolo in pietra e cemento alto 150 centimetri e pesante oltre 300 chilogrammi. Cadendo, Gli elementi di pietra hanno inoltre danneggiato sia il cornicione sia la scala sottostante”.

In sostanza a brebe il Comune procederà ad interventi provvisori di messa in sicurezza, onde evitare ulteriori danni alla storica struttura anche causate dalle possibili infiltrazioni d'acqua. Successivamente partiranno ulteriori verifiche sui cornicioni del monumento per poi procedere con l’affidamento dell’incarico di progettazione per intervento di ripristino ad un restauratore specializzato.

Bene ricordare che il Tempio Voltiano è chiuso dal 2014 e che la possibile riapertura, che sembrava più vicina, si allontana nuovamente. Inevitabili le osservazioni in consiglio, in particolare di Ada Mantovani che ha chiesto se estiste una autorizzazzione per far decollare una mongolfiera in un punto così delicato e vicino a un monumento e di Alessandro Rapinese che ha auspicato che in futuro le mongolfiere partano da luoghi più sicuri.