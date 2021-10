L'impressionante video della mongolfiera che sbatte contro il Tempio Voltiano

Sta facendo in queste ore il giro del web l'impressionante video della mongolfiera che lunedì 11 ottobre 2021 ha sbattuto contro il Tempio Voltiano di Como facendo crollare a terra un fregio di marmo. Il filmato che sta rimbalzando su Whatsapp e su Facebook mostra in ogni dettaglio quanto è accaduto e fa capire il rischio che si è corso per l'incolumità non sia di chi era a bordo ma soprattutto per eventuali passanti che per fortuna non si trovavano nei pressi del Tempio.