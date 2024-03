Il Lake International Film Fest sarà beautifull

Perso sulla sponda comasca il Lake Como Film Festival, rassegna estiva dedicata al cinema di paesaggio, probabilmente con ben altre visioni, nasce il Lake International Film Fest che porterà star italiane e straniere a Varenna, la perla del Lago di Como, per presentare le loro ultime opere e incontrare il pubblico. Tutto parte dall'impulso del divo americano Ronn Moss, spesso di casa sul Lario ma anche in città, in sinergia con il manager e produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia e l'attore Stefano Sala. L'evento è patrocinato dal Comune di Varenna. La prima edizione si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2024 e verrà inaugurata proprio dal concerto di Ronn Moss in Piazza San Giorgio, davanti alla cattedrale, per poi svilupparsi in un programma composto da incontri, podcast, masterclass, proiezioni di cortometraggi e lungometraggi.