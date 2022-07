Ronn Moss, un concerto beautiful sul Lago di Como

Il popolare attore statunitense, amatissimo in Italia per la serie Beautiful di cui è stato assoluto protagonista fino al 2012 interpretando Ridge, è in tournée con la sua band. Ronn Moss Suonerà in Alto Lario lunedì 25 luglio alle 21 al parco di villa Camilla di Domaso.

Un evento nato quasi per caso: l’attore si trova infatti sul lago di Como insieme allla moglie e al manager Tiziano Cavaliere per andare a trovare l’amico Diego Marino, personaggio eclettico, poeta con la passione per l'ospitalità e Stefano Sala, modello e attore nativo di Gravedona che sta girando un film western, in parte ambientato in Italia, insieme Ronn Moss e alla moglie Devin Devasquez.

Appena appresa la notizia dell’arrivo dell’attore, le associazioni e la Proloco di Domaso e Gravedona si sono subito mosse per regalare ai turisti e alla cittadinanza un evento unico (a ingresso grauito) che aiuterà a dare nuova visibilità anche a questa splendida zona del Lago di Como.

Ronn Moss, che da qualche anno vive stabilmente in Puglia, nel 2020 aveva registrato le canzoni del suo nuovo album proprio a Como insieme al produttore Filadelfo Castro. Quella per la musica è una passione che lo accompagna fin dal 1976 con i Player, band che ebbe anche alcuni momenti di vera gloria musicale.