Mr. PayPal si sposa: matrimonio da favola nelle ville del Lago di Como. Ma i Maneskin non ci saranno

Anche Daniel H.Schulman, Ceo di PayPal, ha scelto il Lago di Como per il suo matrimonio. Saranno 4 giorni di festa e toccheranno diverse location. A Villa Pizzo ci sarà la cerimonia vera e propria e poi a Villa D'Este la festa. Infatti da giovedì a domenica sarà off limits. Si vocifera di tavolate e decorazioni davvero sfarzose e tra gli ospiti potrebbe esserci anche Jeff Bezos, il presidente di Amazon. Quello che è certo è che non si baderà a spese per fare felice la sposa, una giovane donna di origine russa, e i circa 240 ospiti. Per il concerto finale, quello coronato dai fuochi d'artificio, era stato fatto il nome dei Maneskin ma sembra che alla fine siano state fatte altre scelte. Le bocche degli organizzatori sono cucitissime ma le poche indiscrezioni trapelate fanno davvero pensare che questo matrimonio potrebbe oscurare anche il fastosissimo evento che si tenne a Villa Olmo lo scorso giugno quando a sposarsi sono stati il milionario Alan Howard e Caroline Byron. In quell'occasione il concerto finale fu tenuto da Lady Gaga.