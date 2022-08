Tutte le star di una magica estate sul lago di Como: da Paris Hilton a Jennifer Lopez

L'estate 2022 ha riportato il lago di Como sulle copertine di tutto il mondo regalandogli una visibiltà oramai fuori controllo. Lariowood piace soprattutto alle star americane ma non solo. Dopo il tanto discusso matrimonio del magnate inglese Alan Howard, che ha portato a Villa Olmo anche Lady Gaga, la parata di stelle ha consegnato per la prima volta al Lario anche Paris Hilton: la ricca e bella ereditiera è stata immortalata in quel di Nesso a bordo di un motoscafo.

Se i mesi estivi hanno attratto sul lago di Como diverse modelle, da Leyla Milani a Kate Lawler, da Leonie Hanne e Karlie Kloss, di certo non possiamo dimenticare i grandi ospiti di George Clooney a Laglio e dintorni, e qui certamente spicca il nome del mitico Michael Jordan. Ritorno sul Lario anche per l'ex fiamma di Clooney, Elisabetta Canalis, e per Belen, che ha regalato alcune foto bollenti all'Isola Comacina.

Ultimo colpaccio lariano, che ha subito fatto il giro del mondo, è, quello ha visto ospiti in città e a Menaggio una delle coppie più celebri di Hollywood, ovvero Jennifer Lopez e Ben Affleck, che hanno così vissuto una seconda intensa luna di miele tutta lariana. Nomi certamente da prima pagina quelli di J.Lo e del richiestissimo marito Ben, interprete di decine di film di successo tra cui Il bar delle grandi speranze, recente pellicola tratta dall'omonimo capolavoro letterario di J. R. Moehringer.

E infine impossibile dimenticare i sempre presenti Ferragnez, ultima apparizione di Chiara Ferragni (qui senza Fedez) sul lago di Como è avvenuta al Mor e al Grand Hotel di Tremezzo. Ma i passaggi estivi sul Lario della coppia italiana più seguita sui social sono stati numerosi e hanno toccato alcuni dei suoi luoghi più sontuosi come Villa Bonomi e il Mandarin Lake Como.