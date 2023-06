Lago di Como, il gol più bello di Patrick Cutrone: le nozze con Greta a Villa Pizzo

Un matrimonio da favola quello che si è celebrato il 21 giugno 2023 sul Lago di Como nella bellissima cornice di Villa Pizzo. Le nozze tra l’attaccante del Como Patrick Cutrone e la fidanzata Greta Vergani sono state celebrate dopo che, un anno fa esatto, il giocatore, mettendosi in ginocchio nella maniera più tradizionale e romantica, le fece la proposta davanti alla chiesetta di Carate Urio.

Testimone dello sposo il giocatore centrocampista della Juventus Manuel Locatelli conosciuto nelle giovanili del Milan e con cui Cutrone ha un legame quasi fraterno dato che si conoscono da quando avevano 11 anni nelle giovanili del Milan. Ha scritto Locatelli in vista delle nozze dell'amico che aveva scritto un pensiero su Instagram spiegando che "a 17 vivevamo insieme in convitto. A quei tempi frequentavo più lui che la mia famiglia. Siamo cresciuti insieme e insieme siamo arrivati in prima squadra. È e sarà sempre una delle persone più importanti della mia vita".

Una giornata organizzata alla perfezione e una sposa bellissima in una location (la foto dalla storie di Instagram di Cutrone) impareggiabile.