Il gol più bello di Patrick Cutrone: sullo sfondo del lago di Como Greta ha detto sì

Una cena fuori, a Carate Urio, e poi due passi fino alla chiesa. Patrick Cutrone, il 24enne attaccante Comasco, ha organizzato tutto con la silenziosa complicità di alcuni amici e Greta, la sua fidanzata, non sospettava nulla fino a quando il calciatore non si è improccisamente inginocchiato davanti a lei, rispettando il protocollo della perfetta richiesta di matrimonio, e le ha domandato: "Mi vuoi sposare?".

La risposta è stata un sì, emozionato ma deciso. Il lago di Como è sempre un ottimo alleato, con il suo panorama mozzafiato per incoronare gli amori.

Tantissimi i suoi amici e colleghi che hanno commentato il post del giocatore congratulandosi con lui e con la futura sposa, Greta Vergani. Il capitano del Milan Davide Calabria è stato il primo a commentare.

Patrick Curtone, un giocatore da 18 milioni

Si è fatto avanti prima nelle giovanili del Milano e poi nel 2019 è passato al Wolverhampton per 18 milioni più bonus. Torna poi in Italia (in prestito) indossando la maglia della Fiorentina ma poi rientra a Wolverhampton poiché la società viola risolve anticipatamente il prestito, ma rimane solo per due partite e va in prestito al Valencia. Infine dallo scorso agosto ha giocato nell'Empoli