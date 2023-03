Belen sul lago di Como a Pianello scatena la discussione: "Ora una margherita la pagheremo 32 euro"

L'altro ieri abbiamo scritto della visita che Belen Rodriguez e famiglia hanno fatto a Cremia, al ristorante LUMIN per poi soggiornare in una villa a Pianello. La famiglia della bella argentina era già stata pochi giorni fa sul lago di Como e si rumoreggia che abbia affittato la casa sul lago, dove trascorrere momenti di relax in famiglia non lontano da Milano. La voce non è ancora stata confermata (ne smentita) dai diretti interessati, resta comunque evidente che anche Belen ami molto il lago di Como e che le sue frequentazioni siano decisamente più assidue.

Qualche osservazione pungente circa la presenza dei vip sul lago era stata già fatta quando il settimanale Chi aveva reso noto l'acquisto da parte di Chiara Ferragni del del marito Federico Lucia (in arte Fedez) della villa da 5 milioni di euro a Pognana Lario. Una nostra lettrice, in particolare, si preoccupava per il costo delle case, scriveva: "I nostri figli non potranno comprare case nei loro paesi d'origine. Prezzi folli. Bisognerebbe mettere un freno o comunque dei limiti a queste speculazioni". Non si può negare che i prezzi delle case siano aumentati e che ci sia difficoltà anche a trovarne in affitto, soprattutto per lunghi periodi perché tutti (o quasi) i proprietari preferiscono gestirle come case vacanza.

Gli affitti e il costo della pizza sul Lago di Como

La primavera è appena iniziata, dicevamo, e i vip stanno tornando sempre più numerosi. L'arrivo di Belen ha scatenato moltissimi commenti. La maggior parte positivi e di ammirazione per la sua proverbiale bellezza ma tante anche le persone che si lamentano. "Già i prezzi in zona erano bassi....adesso una margherita schizzerà come minimo a 32 euro", "Poveri comaschi", ribatte un altro. "No vi prego. Lasciateci almeno un angolo di pace, state a Milano, a Santa Margherita e in tutti i vostri posti firmati non rovinateci anche il nostro angolo di paradiso". Insomma il malcontento viaggia a pari passo con la soddisfazione degli operatori turistici. E c'è già chi pensa che dovrebbero essere fatti prezzi differenti per chi è residente rispetto ai turisti.

Insomma la dicotomia del lago di Como, tra chi aspetta la stagione turistica e chi vorrebbe la bellezza del lago tutta per sè è un nodo da risolvere.