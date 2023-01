Casa in affitto, la classifica delle città più care: in Lombardia Como è seconda solo a Milano

Il report arriva da idealista/data, riguarda l'ultimo trimestre del 2022 ed è la classifica dei 100 Comuni che hanno la media del canone mensile d'affitto più alta. Si fa una distinzione tra le città più care e le più richieste d’Italia, che non sempre coincidono.

Ad essere presi in esame, specificano, sono i Comuni che hanno un prezzo di vendita richiesto, in media, superiore ai 875 euro/mq e per i quali sia presente uno stock di annunci di immobili in vendita di oltre 975 unità su idealista (e più di 50 in affitto). Como rientra tra le prime 20 città più care per un soffio se si prende in considerazione tutta Italia ma è seconda solo a Milano per quanto riguarda la Lombardia. Trovare casa in affitto a Como per lunghi periodi, per chi volesse abitarci, è davvero difficile e molto dispendioso. Gli affitti per un bilocale, per esempio, si aggirano sugli 800 euro al mese, spese escluse. La colpa di questi prezzi che competono con quelli delle grandi città come Milano è da attribuirsi a vari fattori tra cui l'essere una città di frontiera e turistica.

Le località più care per affittare casa: Como c'è

Il podio delle case più care d’Italia per l'affitto negli ultimi 3 mesi del 2022 è dominata da Comuni con piglio anche vacanziero e per lo più sul mare. Imbattibile al primo posto Forte dei Marmi (4.588 euro al mese), seguito da un altro centro della Versilia come Pietrasanta, dove il canone mensile medio di locazione è di 3.037 euro. Chiude il podio Riccione (2.766 euro al mese). Ecco la classifica completa fino alla 20° posizione dove si trova Como con una media di "soli" 980 euro mensili di canone medio.

Classifica Canone euro/ mese 1. Forte dei Marmi 4.588 2.Pietrasanta 3.073 3. Riccione 2.766 4.Cervia 2.422 5. Camaiore 1.689 6. Jesolo 1.626 7. Fiumicino 1.463 8. Milano 1.378 9. Massa 1.371 10. Olbia 1.291 11. Venezia 1.227 12. Alassio 1.220 13. Firenze 1.202 14. Rosignano Marittimo 1.201 15. Anzio 1.186 16. Ostuni 1.177 17. Rapallo 1.158 18.Roma 1.112 19. Bologna 1.103 20. Como 980

Le città più richieste nell'ultimo trimestre 2022

Come spiegavamo, più cara non significa più richiesta ( nel report si stima la media dei contatti ricevuti per annuncio). Vediamo quindi la classifica delle città italiane più cercate per affitti nell'ultimo trimestre 2022. Como non c'è. Al primo posto troviamo Padova, seguita da Bologna, Forlì, Reggio Emilia, Verona, Ravenna, Cagliari, Brescia, Modena, Mestre, Treviso, Prato, Monza, Venezia, Rimini, Parma, Busto Arsizio, Torino, Arezzo e Bergamo.