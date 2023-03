Perché Belen Rodriguez è tornata sul lago di Como e la vedremo sempre più spesso

Il 6 marzo Belen Rodriguez, la splendida showgirl e conduttrice argentina era stata sul lago di Como, in una villa da sogno, a Pianello del Lario per un'occasione davvero speciale. insieme alla famiglia Rodriguez al completo, compresi la piccola Luna Marì, la secondogenita di Belen nata dalla relazione con Antonino Spinalbese e Santiago (che oramai ha 9 anni ed è il frutto dell'amore con il ballerino e conduttore Stefano De Martino) ha festeggiato il compleanno di mamma Veronica presso Villa Alba del Lario.

Non ci si aspettava di vederla a così pochi giorni di distanza, di nuovo sul lago e di nuovo in zona Pianello del Lario. Eppure, come dimostrano le varie foto sui social suoi, della sorella Cecilia e del fidanzato (quasi marito) Ignazio Moser la bella argentina con il suo gruppo famigliare è tornata sempre per una occasione speciale. Era il compleanno di Cecilia, nata il 18 marzo del 1990 in Argentina. Come poi non approfittarne di questa reunion per la festa del papà?

I Rodriguez hanno pranzato a Cremia con la famiglia al ristorante Lumin di Cremia, che hanno pubblicato l’immagine su Instagram con il messaggio “Oggi ospiti speciali”. Presente anche Ignazio Moser, figlio del grande campione di ciclismo Francesco, cha ha conosciuto la bella Cecilia durante un'edizione del Grande Fratello Vip in cui si sono fidanzati (sotto la foto all'Hotel Ristrante LUMIN).

Belen Rodriguez, casa in affitto sul lago di Como?

Sebbene non sia arrivata nessuna dichiarazione ufficiale e la famiglia Rodriguez cerchi di mantenere il massimo riserbo, i ben informati dicono che abbiamo affittato una casa proprio a Pianello del Lario e, se il rumor fosse confermato, significherebbe che il lago di Como ha conquistato il cuore di un'altra vip. La "stagione dei famosi" è appena cominciata e Belen potrebbe diventare un'assidua frequentatrice del lago, per potersi godere isuoi momenti di relax non lontana da Milano.

Tornano al pranzo al LUMIN, sembra che tutti abbiano gradito molto il cibo e il servizio, con grande soddisfazione dei proprietari! Alla prossima!