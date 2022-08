Volare sul lago di Como con il surf elettrico

La tecnologia che fa volare le barche dalla Coppa America si è trasferita in un metro di tavola che grazie all’energia di una piccola batteria, inserita al suo interno, raggiunge anche i 45km/h. E naturalmente non potevano non arrivare anche sul lago di Como, ovviamente stiamo parlando del Fliteboard. Surf elettrici che in questa estate abbiamo visto e fortografato anche sul Lario.

La propulsione è assicurata da un motore brushless con potenza 3,700 Watts che garantisce una velocità massima di 45km/h. L’autonomia, assicurano gli australiani, è di circa un’ora di carica per un pilota da 80 kg. La ricarica dura circa 3 ore e mezza, ma in modalità veloce si può riuscire in due ore. Su Fliteboard si sono sperimentati ed utilizzati materiali innovativi in composito. Alcuni del settore aeronautico come l’alluminio Ergal che si caratterizza come la lega d’alluminio più leggera e più resistente agli urti e al peso. Il foil è il valore aggiunto, assicura una maggiore velocità.

Sul lago di Como, a Colonno, è arrivata una scuola dove si può imparare a volare sull'acqua tramite la fliteboard che tecnicamente è una tavola da surf elettrica costruita con delle superfici laminali di hydrofoil che immerse in un fluido permettono, con l'aumento della velocità, di creare una spinta verticale in un'imbarcazione, contrastando la gravità e permettendo così alla barca (in questo caso alla tavola) di sollevarsi ed eliminare la resistenza del fluido.

l Fliteboard è indipendente dal vento o dalle onde - funziona con l'energia solare ecologica! Il motore elettrico silenzioso non disturba l'ambiente. Sistema di propulsione a zero emissioni senza colpa. Vola sopra l'acqua senza fare schizzi.