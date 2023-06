Gli sport più divertenti da praticare in estate all'aperto e sul lago di Como

Nelle calde giornate estive fare esercizio fisico è un modo per scaricare energie e rilassarsi. Spesso però il caldo non ci aiuta ad essere motivati. Un ottimo metodo per non rinunciare ad una buona dose di attività motoria durante le giornate più calde è scegliere sport da praticare all'aria aperta, magari in orari dove le giornate cominciano a farsi più fresche. Ecco le attività più indicate e divertenti da praticare in estate, soprattutto quando si hanno a disposizione le montagne e il lago.

La corsa

La corsa è un grande classico ma d’estate è possibile praticarla all’aria aperta. Scegliete luoghi poco affollati, magari in spiaggia al tramonto o alle prime luci dell'alba o in un parco circondati dal verde. Molto importante anche idratazione che deve essere adeguata.

La corsa è l'attività sportiva preferita dagli italiani, il 25% la sceglie su tutte le tipologie di allenamento esistenti. Ormai è risaputo, correre fa bene alla salute e mette di buon umore. Tra i suoi principali benefici ricordiamo che previene l'osteoporosi, rinforza i muscoli del cuore, accelera il metabolismo e fa dimagrire, abbassa i livelli di colesterolo, abbassa i livelli di zucchero nel sangue e tanto altro ancora.

Insomma, grazie alla corsa possiamo perdere peso, migliorare la circolazione sanguigna, arricchire la vita sessuale e ridurre lo stress. Inoltre, si tratta dell’attività con il maggiore dispendio energetico in assoluto: se praticata in modo intenso (alla velocità di 13 km all’ora) una persona adulta e che pesa più di 80 kg può bruciare circa 1000 calorie all’ora. Se teniamo invece un ritmo più moderato (8 km/h) il dispendio è comunque ragguardevole: circa 750 calorie all’ora.

Il trekking

Il trekking apporta numerosi benefici sia fisici che mentali: è una valvola di sfogo che aiuta ad allentare le tensioni e lo stress quotidiano, aiuta i processi cerebrali, fa bene all'apparato cardiocircolatorio, migliora la respirazione, tonifica la muscolatura.

Il nuoto

Lo sport estivo per eccellenza è ovviamente il nuoto. Nuotare fa bene e questo perché è uno degli sport più completi che ci siano in quanto mantiene in allenamento tutto il corpo. Ma non solo. Il nuoto agisce in particolare su alcuni aspetti:

resistenza, forza e flessibilità dei muscoli: grazie alla resistenza dell'acqua, e a seconda del tipo di allenamento, è possibile rendere i muscoli più flessibili e forti, ma anche più resistenti.

Stimolo del metabolismo: se praticato con costanza, il nuoto può aumentare il metabolismo basale, cioè quel tipo di metabolismo che si attiva durante l'intero arco della giornata in seguito all'aumento della massa muscolare.

Rafforzamento del sistema cardio-circolatorio: il nuoto aiuta a rafforzare il cuore, trattandosi di un esercizio cardiorespiratorio.

Contribuisce al rilassamento: il nuoto, praticato con regolarità ed equilibrio, aiuta a sfogare le energie negative represse e accumulate durante la giornata, permettendoti di riposare più serenamente e di affrontare le giornate con maggiore buon umore, grazie alla produzione di serotonina che innesca.

Surf e dintorni

Tenendoti costantemente in movimento, il surf aiuta a migliorare il fiato e il sistema cardiovascolare. Il cuore è costretto ad adattare il suo ritmo nel tempo, nonostante le differenze tra il momento in cui rimaniamo sulla tavola ed il momento in cui in piedi cavalchiamo l'onda rimanendo in equilibrio. Ma ci sono altre specialità come il kitesurf, il wakeboard e wakesurf molto amate sul Lario.

Mountain bike

Cosa c'è di meglio di una bella pedalata all'aria aperta? Divertente e rilassante, tra i benefici del ciclismo ricordiamo che pedalare abbassa lo stress e diminuisce la depressione, controlla il peso e mantiene in forma, protegge il cuore, non danneggia le articolazioni, diminuisce l'affaticamento e aumenta la resistenza

Beach volley

Il beach volley è forse lo sport da spiaggia più popolare in assoluto. Oltre ad essere divertente, è ottimo per lavorare su cosce e polpacci, oltre che per rinforzare le articolazioni delle caviglie e allungare braccia e spalle. Inoltre, l'elevata frequenza di salti e scatti costituisce anche un ottimo allenamento cardio, facendo bruciare fino a più di 400 kcal in un'ora.

Clibing

Il climbing non è solo lo sport perfetto per dimagrire, grazie ad esso è possibile sviluppare la forza in diverse parti del corpo. Dalle mani alle braccia sino alle gambe, tutti i muscoli saranno coinvolti e ne usciranno rinforzati. Per riuscire ad arrampicarsi inoltre, è necessario avere una certa dose di coordinazione e concentrazione, ecco perché dal punto di vista mentale si avrà un notevole aumento di queste due capacità.

Tennis

I benefici del tennis sono molti. Se praticato con costanza ha un ottimo effetto tonificante soprattutto sui glutei in quanto costringe a correre e colpire la palla sempre piegati sulle gambe. Inoltre, si tratta di uno sport aerobico, quindi comporta un buon dispendio calorico. Ma il tennis non fa bene solo al corpo, è molto divertente ed è anche un esercizio ideale per la mente, perché allena concentrazione e autocontrollo.

Equitazione

Proporzionalmente alla tonificazione muscolare, andando a cavallo alleniamo anche l'apparato cardio-vascolare e respiratorio. Il battito cardiaco aumenta in funzione dell'andatura. Inoltre, l'equitazione tiene sotto controllo la pressione arteriosa.