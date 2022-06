Lago di Como, il surf che vola nella "terza dimensione" sull'acqua

Sul lago di Como, a Colonno è arrivata una scuola dove si può imparare a volare sull'acqua tramite la fliteboard che tecnicamente è una tavola da surf elettrica costruita con delle superfici laminali di hydrofoil che, come ci spiega Wikipedia, immerse in un fluido, permettono, con l'aumento della velocità, di creare una spinta verticale in un'imbarcazione, contrastando la gravità e permettendo così alla barca (in questo caso alla tavola) di sollevarsi ed eliminare la resistenza del fluido.

Questa magia è stata portata sul lago di Como da Efoil.Fun, un'impresa famigliare gestita da Markus Luettin, Riccardo e Maria Elisabetta (Betty) Nicolini. Ci spiega Betty: " A differenza del kiteboarding, dello snowboard o dello sci, la curva di apprendimento è molto più semplice. Spiegare cosa si prova a volare sull'acqua è difficile, è qualcosa che si deve provare! Il Fliteboat è adatto anche a chi non ha esperienze precedenti con gli sport acquatici. Noi comunque procediamo sempre con la massima sicurezza e non lasciamo mai i nostri allievi da soli: sono sempre accompagnati dall'istruttore e tramite il casco BB Talk possiamo sempre comunicare". Massima sicurezza quindi e seguiti da Markus e Riccardo arriverete a stare in piedi sulla Flietboard e a volare nella terza dimensione sull'acqua del lago di Como.





Fliteboard Efoil.fun (https://www.efoil.fun) si trova a Colonno in via statale, da luglio saranno aperti tutti i giorni mentre adesso dal venerdì alla domenica compresa. Sempre meglio prenotare sul sito.

Questo nuovo modo di vivere l'acqua, ci spiega Betty, è nato in Australia. Adesso possiamo provare a volare anche sul lago di Como.