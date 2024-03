La gita più bella in primavera sul Lago di Como, nel cuore del borgo incastonato tra acqua e monti

Una bomboniera tra lago e monti, questo è il caso di Brienno, il borgo che conta poco più di 300 abitanti considerato lo scrigno del Lago di Como, uno dei luoghi più belli e suggestivi in ogni stagione. Spesso percorriamo in macchina la Strada Regina per raggiungere mete oltre il Lago e magari non ci siamo mai fermati a esplorare i borghi che lo costeggiano. Alcuni di essi racchiudono perle di bellezza e rara suggestione. È il caso di Brienno conosciuto per i suoi mercatini di Natale sotto i portici ma il cui fascino vive tutto l'anno, in ogni stagione quando la differente luce ne trasforma i contorni e le atmosfere che restano comunque magiche.

Ci facciamo accompagnare dalle foto di Maurizio Moro (questa la sua pagina con tantissime immagini meravigliose), neo vincitore del concorso fotografico più grande al mondo, Wiki loves monuments, con 52mila foto in gara e 946 partecipanti, grande amante e intenditore del nostro territorio. Entriamo, tramite i suoi scatti, nel cuore di questo borgo da favola, tra i suoi portici antichi e le atmosfere sempre diverse. Sotto la gallery delle splendide foto di Moro.

Per chi volesse camminare un po' di più, da Brienno è possibile anche fare la Via della Poesia (qui l'escursione) per godersi panorami indimenticabili. Un sentiero dedicato alla poetessa Elsa Somalvico realizzato nel febbraio del 2022. Lungo il cammino infatti troverete sparsi alcuni versi a farvi compagnia e che vi accompagneranno lungo il tragitto.