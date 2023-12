Concorso Wikimedia, la foto più bella d'Italia è uno scatto di Maurizio Moro: panorama su Premana

Si è concluso il concorso fotografico più grande al mondo, Wiki loves monuments, con 52mila foto in gara e 946 partecipanti con Il primo scatto classificato, opera di Maurizio Moro, ritrae il panorama sul comune di Premana, in provincia di Lecco. Conosciamo bene la bravura di Moro, nato a Como e ora residente a Cerano d'Intelvi. La passione per i panorami deriva dalle lunghe giornate in mezzo alle montagne, come maestro di sci (dove ha lavorato a Livigno, conoscendo proprio in quel contesto sua moglie). Ma anche le sue esperienze di parapendio e mountain bike hanno abituato i suoi occhi, già educati da genitori attenti e sensibili, al bello e a saperlo riconoscere.

La fotografia è entrata nella sua vita quando è andato in pensione e non avrebbe mai pensato che da semplice passione si sarebbe trasformata in una professione: ma così è sempre andata la vita di Maurizio che oggi è considerato il fotografo del Lago di Como ma a bellezza dei suoi scatti sta varcando ogni confine.

Il concorso fotografico più grande al mondo

Si è tenuta sabato a Roma la premiazione dell'edizione italiana di Wiki loves monuments, il concorso fotografico più grande al mondo che ogni anno è promosso dalle comunità di volontari dei progetti Wikimedia. Erano 52mila le foto in gara e con i suoi 946 partecipanti parliamo dei numeri più alti a livello mondiale per un concorso fotografico di questo livello.

Il progetto punta a valorizzare il patrimonio culturale italiano nel mondo, contribuendo alla libera condivisione su Internet di immagini dei monumenti, accessibili e riutilizzabili gratuitamente da chiunque per qualunque scopo. Ma non solo, grazie al loro caricamento è possibile valorizzare e far conoscere siti che, altrimenti, potrebbero rimanere ignoti ai più, supportando così la ricerca, lo studio, ma anche la riscoperta turistica di territori meno famosi.

Il tema principale gli edifici religiosi, le cui immagini andranno ad arricchire Wikipedia e a favorire la diffusione della cultura italiana nel mondo, dentro e fuori l’enciclopedia. Come ogni anno gli appassionati hanno potuto caricare anche foto non inerenti ai monumenti religiosi. Ancora più forte qui la vocazione a cercare borghi e opere meno conosciuti da immortalare, a beneficio di tutti.