Kitty Spencer, la "regina" del Lago di Como incoronata da Dolce & Gabbana

Se aprite il profilo Instagram di Kitty Spencer, la bellissima top model nipote di Lady Diana, scoprirete il suo grande amore l'Italia e per il Lago di Como, dove spesso si è fatta fotografare. Kitty, 29 anni, per la precisione figlia del fratello dell'amata Lady D, il conte Charles Spencer, e dell’ex modella Victoria Lockwood, è innomorata del nostro Paese, un luogo che non manca spesso di chiamare "casa" e dove trascorre abitualmente lunghi periodi: Capri, Roma, Firenze e , come detto, il nostro Lario.

La notizia arriva però dal fatto che Dolce&Gabbana, che ha da poco realizzato uno spot sul Lago di Como con Deva Cassel, ha scleto la bella Kitty Spencer cone nuova global ambassador della celebre casa di moda. Un connubio tra il Made in Italy e l'aristocrazia che si rinnova grazie all'incoronazione di Queen Kitty. Una scelta che renderà ancora più lussuosa e aristocratica la firma del lusso del duo dalle mani d'oro che porta le firme di Stefano Gabbana e Domenico Dolce. Questo il commento della modella sul suo profilo Instagram: "Thank you Domenico and Stefano for the opportunity to be officially yours ♥? I have loved you and the @dolcegabbana brand so much and for so long. I am VERY excited for the memories we are going to make together! I hope to make you proud ♥?".

La bionda modella, che ha lo stesso portamento e la stessa eleganza della sfortunata zia, scomparsa tragicamente nell'agosto del 1997, fa parte dell'agenzia Storm Management ma lavora anche come influencer per Bulgari ma soprattutto Dolce & Gabbana, brand per cui sfila. Nel suo ultimo post sul popolare social (foto in apertura), scattato al Mandarin di Blevio, Kitty ha così definito il lago di Como: "Il luogo più romantico del mondo".