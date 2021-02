Lago di Como, ecco lo spot Dolce & Gabbana con Deva Cassel

Avevamo scritto,lo scorso agosto, della presenza, a Bellagio, di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. La giovane modella si trovava sul lago di Como per girare uno spot per Dolce&Gabbana, di cui aveva allora postato qualche foto del backstage sul suo profilo Instagram La bella Deva aveva poi ufficializzato la scorsa settimana sullo stesso social il suo nuovo spot commerciale per il noto marchio che ama da sempre il Lago di Como. Dolce & Gabbana nel 2018 aveva infatti utilizzato Villa Olmo e il Patria come quartier generale di un grande evento che aveva fatto il giro del mondo. Ora vi presentiamo lo spot per la campagna pubblicitaria del nuovo profumo del celebre marchio. Un altro grande omaggio alla bellezza del lago di Como.