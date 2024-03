George Clooney, le rare foto con Amal e i figli: "Si sono trasferiti in Provenza"

George Clooney e Amal Alamuddin si sono trasferiti in Provenza, a Brignoles per la precisione, dove l'attore e l'avvocatessa hanno iscritto i loro figli gemelli Ella e Alexander in una scuola d'elite. Ed è proprio all'uscita dall'istituto esclusivo (il cui nome resta riservatissimo per tutelare a pieno la privacy dei piccoli studenti che a 6 anni parlano già perfettamente inglese e italiano e ora iniziano a imparare anche il francese) che l'ultimo numero del settimanale Chi immortala tutta la famiglia, descritta come immersa nella più totale normalità scandita dalle riunioni con i genitori dei compagni di classe dei bambini, piccole gite fuori porta con gli amici, spese al supermercato. Ad accompagnare ogni giorno a scuola i bambini è mamma Amal, talvolta - come nell'occasione riportata nelle ultime immagini - accompagnata dal marito.

Non mancano i dettagli sulla magione in cui i Clooney si sono trasferiti nel sud della Francia, il Domaine Le Canadel, descritta come una sorta di piccolo villaggio con 35 persone alle loro dipendenze tra domestici, addetti alla sicurezza, giardinieri. Nel parco di 180 ettari si coltivano anche prodotti agricoli di ogni tipo tanto che i Clooney potrebbero essere anche autosufficienti per quanto riguarda i prodotto ortofrutticoli. E il lago di Como? E Villa Oleandra. Da anni si parla della vendita ma ogni notizia in questo senso è sempre stata smentita.