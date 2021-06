Elettra Lamborghini, toccata e fuga sul lago di Como: "Quanti ricordi"

Toccata e fuga, in gran segreto e senza troppa "pubblicità" social per la bella Elettra Lamborghini sul lago di Como. Nessuna foto ma alcuni video nelle sue Stories di Instagram svelano il passaggio della twerking Queen dalle nostre parti.

How many memories (Quanti ricordi), scrive Elettra sul suo Instagram, metre scorrono immagini del lago di Como nei video da lei girati. Un passaggio veloce, forse una cena sul lago giusto il tempo per ricordare il giorno delle nozze, avvenute lo scorso anno, il 26 settembre, proprio a Villa Balbiano.

Il matrimonio venne organizzato da Enzo Miccio, il wedding planner più famoso e ambito d'Italia che proprio qualche settimana fa in occasione del suo compleanno aveva organizzato una festa a prova di Covid per dimostrare che, a suo avviso, con le dovute precauzioni era possibile tornare alla normalità anche per eventi e matrimoni.

Tornando alla toccata e fuga di Elettra sul lago di Como secondo alcuni rumors nella serata di ieri 11 giugno si sarebbe fermata a cena sul lago con alcuni amici, una visita di piacere e di svago e senza troppi proclami.

La Lamborghini è stata impegnata fino a 4 giorni fa come ospite fisso e opinionista all'Isola dei Famosi ed è appena uscito il suo ultimo singolo Pistolero, pronto a diventare la hit dell'estate.

Nell'estate 2020 il matrimonio di Elettra ha portato alla ribalta, in un momento turisticamente difficile a causa del covid, l'immagine del lago di Como e lei insieme a Chiara Ferragni sono, piaccia o meno, grandi sostenitrici del nostro territorio. In due hanno più di 30 milioni di follower a livello nazionale e internazionale. E ogni volta che qualcuna di loro posta foto o, come in questi caso, video del lago, è un'ondata di pubblicità per il territorio che fa il giro del mondo in pochi click.