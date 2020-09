Lago di Como come in una favola, il matrimonio di Elettra Lamborghini: le foto social

Tutto è andato come doveva, se possibile anche meglio. Dopo un giorno di temporali e pioggia, ieri, 26 settembre, data delle nozze di Elettra Lamborghini e AfroJack il sole splendeva e il cielo era nitido sul lago di Como. La splendida Villa Balbiano è stata la cornice dell'evento più social dell'anno, dove non sono però mancati momenti di reale commozione. Lei, 26 anni, ereditiera della nota casa automobilistica Lamborghini, ma famosa al grande pubblico come twerking Queen e cantante, lui, Nick Van de Wall, dj di successo olandese di 33 anni. Gli ospiti sono stati portati nella splendida location delle nozze via lago, con le barche.

Enzo Miccio, il wedding planner che ha seguito e consigliato la bella Elettra per i preparativi della cerimonia, sul suo profilo Instagram ha ammesso di aver pregato a lungo affinchè non piovesse e i suoi desideri sono stati realizzati. Partiamo dalla location , meravigliosa, elegante e unica al mondo: Villa Balbiano. Costruita alla fine del XVI secolo, utilizzando disegni di Pellegrino Tibaldi, detto il Pellegrini, commissionati dalla famiglia Giovio. Una vera perla di gusto e architettura, affacciata sul lago.

Tre gli abiti indossati, da favola quello portato per pronuciare il fatidico sì: classico, elegante. Una Elettra Lamborghini molto diversa da quella che siamo soliti vedere sui vari palcoscenici, almeno per quanto concerne il look (nella foro sotto il secondo abito indossato)

Per finire, nell'emozione generale il cielo si è illuminato con i fuochi d'artificio, come nelle più belle favole. Il lago di Como si è confermata la location più bella del mondo dove sposarsi. Impareggiabile. E per quanto ci sia sempre qualcuno che brontola sulla presenza di vip sul nostro lago, noi pensiamo che l'evento di ieri abbia dimostrato ancora una volta l'unicità del nostro territorio. Congratulazione agli sposi!

