Sono arrivati i cuccioli a Como: salvati dall'inferno anche grazie a voi (foto e video)

Quando abbiamo lanciato l'appello salva cuccioli con un articolo su QuiComo credevamo di poter aiutare a promuovere la causa di queste creature sfortunate. Ma quello che è accaduto grazie a Como Scodinzola, a Lucia, Rosetta (e tutti i volontari) ma anche grazie a voi lettori che avete condiviso, aiutato e in qualche caso adottato è un vero miracolo. 17 cani e 4 gatti come promesso, come sperato, come fortemente voluto sono riusciti ad arrivare al Nord, a Como e hanno già una famiglia pronta ad accoglierli.

Sono arrivati ieri, sabato 4 settembre e Lucia, la nostra referente di Como Scodinzola, era molto emozionata: "Scusa se le foto sono sfocate e i video un pò così ma eravamo tutti emozionati". Giustamente la priorità era per loro, cani e gatti. Stanchi e arruffati dopo un lungo viaggio ma sani, salvi e con una nuova vita davanti. I social sono spesso fonte di problemi o luoghi dove i leoni da tastiera la fanno da padroni ma se usati nel modo corretto possono essere un vero aiuto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In questo caso il tam tam mediatico, le vostre condivisioni, migliaia e migliaia in meno di un mese, hanno regalato una nuova vita a questi animali che sono stati strappati da situazioni terribili, ancora cuccioli con già alle spalle tante brutte esperienze. Cuccioli per cui questa probabilmente è stata la sola occasione per avere una vita degna di essere chiamata tale.

Ecco quindi il loro sbarco a Como. Scusate se i video non sono perfetti, se le mani tremavano mentre venivano scattate le foto. Scusate se non è lo show preconfezionato, se i cani e i gatti sono ancora un pò spaventati e non mettono il muso a favore di telecamera. Ciò che è certo è che questa è una promessa mantenuta. Da voi e da Como Scodinzola. Grazie di cuore.

(Tutti i cani e i gatti arrivati a Como il 4 settembre)

Abbiamo ancora un piccolo miracolo da fare. Vi ricordate di Happy? Qui c'è la sua storia. In ogni caso rimarremo in contatto con Como Scodinzola, Lucia e Rosetta (il braccio operante al Sud Italia dell'associazione) per tanti altri appelli. Intanto grazie ancora a chi ha condiviso, a chi ha fatto donazioni, a chi ha adottato. Buona vita cuccioli!

Grazie!

Per aiutare Como Scodinzola: tutte le info a questo link: https://www.comoscodinzola.it/come-aiutarci/