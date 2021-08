Como, missione salva cuccioli: sono 12 e non c'è più tempo

Sono 12 e sono tutti cuccioli e sono stati salvati da Rosetta, instancabile braccio lungo al Sud Italia di Como Scodinzola, da situazioni disastrose. Probabilmente sarebbero morti, invece sono stati curati, sfamati, puliti e pettinati e sono pronti per salire al Nord a Como o in altrenativa Monza e Brianza, Lecco e Varese.

L'Associazione Como Scodinzola ha già sostenuto spese stellari per la costruzione del nuovo rifugio, pagato pensioni a Origgio per 8 cani e non puo' assolutamente aggiungere altre uscite per portare su questi cuccioli eccetto la staffetta,. Quindi il vostro aiuto questa volta è davvero fondamentale.

La preghiera: se avete una mezza idea di adottare o di provare uno stallo, se avete un posticino per uno di questi topini o se potete rinunciare a una pizza al mese per adottarli a distanza, avrete contribuito a salvare la loro vita perché se non saliranno adesso, poi saranno troppo grandi e già ci sono altri cuccioli che saranno pronti poco dopo, Entro il 3 settembre sarebbe davvero bello che questi cuccioli, di cui ora alleghiamo una breve descrizione (anche se sono tutti meravigliosi) riuscissero a essere portati a Como.

PAPAYA, 5 mesi, sui 10 kg da adulta

CESARE, 3 mesi, sui 35-40 kg da adulto

AURORA, 3 mesi, sui 35-40 kg da adulta

REMY, 3 mesi, taglia media da adulto

ARTURO, 3 mesi, sui 35-40 kg da adulto

YEDDI, 3 mesi, taglia media contenuta da adulto

VENUSIA, 3 mesi, taglia medio piccola da adulta

MARNI, 3 mesi, taglia piccola da adulto

KILSIM, 9 mesi, taglia piccola (necessita di medicazione all'occhio e quando arriverà visita da oculista)

LENA, 3 mesi, taglia media da adulta

SIMBA, 3 mesi, taglia media da adulto

LIONNE, 3 mesi, taglia media da adulta

"Sono tutti dolcissimi e socievoli nonostante abbiano visto poco (e non cose belle) del mondo fuori dal box. Li ho visti tutti di persona e spupazzati un po' per vedere se accettavano un estraneo e sono davvero super bravi. Diamogli una possibilità". Per info Lucia (Como Scodinzola) :

Lucia 3463223576

www.comoscodinzola.it/come-aiutarci