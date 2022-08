Chiara Ferragni e Fedez, le vacanze (stressanti) con i figli: il video che divide il web

I deliziosi bimbi di Chiara Ferragni e Federico Lucia, in arte Fedez, li conosciamo bene anche noi perché sono spesso ospiti sul lago di Como dove i genitori vengono a trascorrere molti fine settimana durante l'anno. I Ferragnez sul lago sono di casa e da tempo si vociera della possibilità che prorpio dalle nostre parti acquistino una casa vacanze.

Ora però Chiara Ferragni e Fedez sono in vacanza ad Ibiza con alcuni amici e ovviamente Leone e Vittoria. Tra momenti in spiaggia, cinema nel giardino della villa, l'esilarante momento della merenda di Vittoria che mangia il gelato, baci e coccole con i bambini, ma non è tutto rosa e fiori. Proprio come dimostra il video che hanno condiviso su Instagram Chiara e Fedez ovvero una compilation di momenti chiassosi: Vittoria e Leone che piangono, piccoli momenti di drammi quotidiani, litigi. A corredo del post la didascalia: "Vacanze con i bambini, sarà divertente dicevano".

Nulla di nuovo per i genitori: da sempre i bambini piangono e fanno i capricci, ma Ferragni e Fedez non mostrano quasi mai i momenti di crisi per questo il video fa ridere. Forse in questo buffo filmato il tentativo di normalizzare il loro quotidiano per far vedere che, in fondo, sono genitori come tutti gli altri. Ovviamente non mancano le mille polemiche. Se per molti, i meno astiosi, è un video normalissimo di genitori in vacanza con bambini piccoli, non manca chi sottolinea che per loro è facile perchè hanno l'aiuto di molte persone (tata, camerieri, ecc...).