I ristoranti aperti a Pasqua a Como e provincia: l'elenco (in aggiornamento)

E' difficile rinunciare alle tradizioni. Ecco allora un elenco di ristoranti che nei giorni Pasqua e/o Pasquetta effettuano servizio di asporto o consegna a domicilio. Ovviamente non mancano i menù speciali di Pasqua. I ristoranti che vogliono essere inseriti gratuitamente in questo elenco non devono fare altro che scrivere a QuiComo su WhatsApp al numero 338.4284765.

Arosio: Ristorante Pizzeria San Marco apertoa Pasqua e Pasquetta solo per asporto. Menù alla carta. Tel. 031764056.

Asso: Osteria La Storica aperto a Pasqua e Pasquetta solo per asporto. Menù speciale di Pasqua. Tel. 031684843.

Brunate: Baita Carla aperta a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegne a domicilio lungo il percorso da Brunate fino a Villa Guardia. Menù fisso. Tel. 031220186.

Cantù: Ristorante Cinese La Muraglia aperto a Pasqua per asporto e consegna a domicilio (raggio max 15 km). Menù alla carta. Tel. 0314155.

Cantù: Osteria La Vignetta aperto a Pasqua e Pasquetta solo per asporto. Menù pasquale. Tel. 031706286.

Cernobbio: Trattoria Il Glicine aperta a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegna a domicilio a Como e limitrofi. Menù di Pasqua. Servizio solo su prenotazione. Tel. 031511332.

Cernobbio: Ristorante Materia aperto a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegne a domicilio. Menù di Pasqua. Tel. 0312075548.

Como: Ristorante Il Solito Posto aperto a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegne a domicilio (raggio max 15 km). Menù di Pasqua, Tel. 3333117116.

Como: ristorante pugliese Crianza aperto a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegna a domicilio (raggio max 10 km). Menù speciale di Pasqua. Tel.031269318 - 3665397666

Como: Le Soste al Mare aperto sempre, anche Pasqua e Pasquetta, asporto e consegne a domicilio (raggio max 15 km). Menù alla carta. Tel. 031261126.

Como: La Vita è Bella aperto a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegna a domicilio (raggio max 10 km). Menù alla carta. Tel. 031302667.

Como: Ristorante Da Rino aperto a Pasqua per asporto e consegna a domicilio (raggio max 15 km). Menù di Pasqua prenotabile entro il 2 aprile. Tel. 031273028.

Fino Mornasco: Hostaria La Costa aperta a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegne a domicilio (max 10 km). Menù di Pasqua. Tel. 0315380016.

Inverigo: Trattoria Edda aperta a Pasqua e Pasquetta per asporto e consegne a domicilio. Menù di Pasqua e menù di Pasquetta. Tel. 031699509.

Lomazzo: Enoteca Note di Vino aperta a Pasqua per asporto e consegna a domicilio (entro max 15 km). Menù di Pasqua. Tel. 3314842442

Mariano Comense: Ristorante Albergo Sole aperto a Pasqua solo per asporto. Menù alla carta. Tel. 031745433.