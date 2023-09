Il sindaco di Como insultato in diretta su La7: "Lei non ha mai fatto una min***a, non capisce una s**a!"

Ieri sera 28 settembre durante la trasmissione Piazza Pulita, in onda su La 7, sono volate parole grosse. Il primo cittadino di Terni, Stefano Bandecchi si è infuriato con il sindaco di Como, Alessandro Rapinese. “Lei faceva l’agente immobiliare senza rischiare una min***a, lei non ha mai fatto una min***a, non capisce una s**a!” ha tuonato Bandecchi riferendosi a un tema molto sentito, ovvero quello delle tasse e della tari. Le offese piuttosto pesanti rivolte al primo cittadino di Como sono state riprese e pubblicate anche sul sito di La7. Questo il video.