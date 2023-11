Le affermazioni del sindaco Rapinese che lasciano "un tantino confusi" i consiglieri del Pd

“Le affermazioni di Rapinese sulla mancanza di personale comunale ci lasciano un tantino confusi. Non è lo stesso che all’opposizione ha sempre affermato che il Comune di Como aveva troppi dipendenti, facendo paragoni con altri Comuni che, però, avevano meno servizi? Ora dice che non ne ha abbastanza e, in commissione, ha annunciato l’arrivo di 50 nuove assunzioni” dichiarano i consiglieri comunali del Partito Democratico Stefano Legnani, Patrizia Lissi, Stefano Fanetti ed Eleonora Galli.

“Ci terremmo a far notare al sindaco che, da quando si è insediata la sua Amministrazione, stiamo assistendo a una vera e propria fuga del personale. Tra questi, anche dipendenti che erano in Comune da anni, con molta esperienza e competenza, che non sono andati necessariamente a lavorare in enti in cui sono meglio retribuiti. Rapinese, proprio lui che aveva detto di essere il maggiordomo dei dipendenti, dovrebbe chiedersi perché. Il clima tra il personale e l’attuale Amministrazione è tutt’altro che positivo. Ci sono lavoratori, anche in posizioni elevate, che sono stati penalizzati senza alcuna ragione apparente. È lecito dunque, che proprio lui, che si sta distinguendo, inoltre, per le numerose esternalizzazioni, si lamenti della mancanza di personale? Tuttavia, su un aspetto notiamo un’incredibile inversione di tendenza: almeno per una volta il sindaco non ha dato la colpa alle Amministrazioni precedenti”