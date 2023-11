Razionalismo il sottosegretario, Borgonzoni: “Opere da valorizzare"

Il patrimonio razionalista è una delle grandi risorse architettonico e culturali della città di Como. Sul tema, molto caldo in questi giorni - peraltro sabato si inaugura a San Pietro in Atrio la mostra "Terragni e Sartoris a Como capitale del razionalismo italiano, 1926.1943" - il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni: “Rispetto alla discussione che sta tenendo banco in queste ore a proposito dell’architettura razionalista ribadisco la posizione portata avanti da anni: per unicità si tratta di opere da valorizzare. Sono andati in questa direzione i fondi stanziati con Legge di Bilancio 2022 grazie agli emendamenti della Lega per interventi nella città di Como pari a un milione di euro per Palazzo Terragni più altri finanziamenti per i monumenti legati sempre al Razionalismo a Erba. Inoltre, sarebbe opportuno portare avanti la candidatura transnazionale Unesco del patrimonio razionalista come proposto insieme al sindaco di Forlì partendo proprio dal Miglio Bianco di quella città”.