Scontro Rapinese-Tosi in tv: sull'utilità degli autovelox la pensano diversamente

Il sindaco di Como, Alessandro Rapinese, è stato di nuovo ospite in una tv nazionale dove è stato protagonista di uno scontro dialettico con Flavio Tosi, sindaco di Verona e parlamentare di Forza Italia. Al centro del dibattito acceso da Paolo Del Debbio all'interno del programma Dritto e Rovescio su Rete 4 nella sera di domenica 12 novembre 2023, c'era la sicurezza stradale e l'utilizzo degli autovelox. Lo scontro tra Rapinese e Tosi ha preso spunto dalla denuncia di alcuni cittadini di Tribano che si sono visti recapitare multe a grappolo a causa di un autovelox trappola, installato su una strada a scorrimento veloce sulla quale, però, il limite è tanto basso da essere difficilmente rispettabile.

Mentre Tosi ha dato ragione ai cittadini che si lamentavano, condannando l'installazione di quell'autovelox, Rapinese ha parlato di "far rispettare il codice della strada". E sebbene Tosi abbia annunciato che allo studio in Parlamento ci sia la riforma del codice della strada con l'introduzione delle contravvenzioni in base al reddito, Rapinese ha lanciato in diretta tv una proposta che appare coerente con la sua linea intransigente che lo ha reso ormai famoso a livello nazionale: "Propongo di installare su tutte le auto una scatola nera che in base al gps rileva in tempo reale quando il veicolo sta superando il limite di velocità, se superi i 130 chilometri all'ora hai la multa in automatico". Ma anche in questo caso Tosi si è detto contrario: "Con la sua idea i cittadini verrebbero massacrati di multe". Rapinese ha replicato: "Allora lei non vuole fare rispettare la legge".