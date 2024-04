Raddoppiano i militari per le strade di Como, Molteni: "In servizio alla stazione di Como Lago"

Raddoppia il numero di soldati dell'esercito italiano in servizio a Como nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure".

“Il Viminale - ha dichiarato Nicola Molteni, sottosegretario al ministero dell’Interno a margine dell’incontro con i militari dell’operazione “Strade Sicure” avvenuto stamattina a Como - ha dedicato alla città di Como ed alla sua provincia un attento lavoro di ascolto e definizione delle richieste di sicurezza e legalità espresse dalla comunità locale, capace di produrre risultati concreti di cui essere soddisfatti. È in quest’ottica che va inserito il raddoppio della presenza dei militari impiegati nell’operazione “Strade Sicure”, che nei prossimi giorni sarà incrementata di ben 17 unità per un totale complessivo di 32. A beneficiarne la città di Como che vede riconfermato il presidio di siti delicati come la stazione di Como San Giovanni e delle maggiori arterie del centro cittadino, che sarà oggetto di controlli rafforzati nelle fasce del mattino, del pomeriggio e della sera, e prorogati fino all’una del mattino durante il fine settimana".

"Inoltre, l’opera di vigilanza verrà estesa anche su nuovi scenari - ha aggiunto Molteni - tra i quali la stazione di Como Lago, che con l’approssimarsi della stagione turistica aumenterà significativamente presenze e passaggi. La stessa attenzione è stata infine posta anche sulla provincia di Como, le cui sicurezza e stabilità sociale debbono essere in egual misura perseguite e fortificate: considero dunque un gran risultato aver assicurato la presenza dei militari dell’operazione anche negli snodi ferroviari di Merone, Lambrugo, Inverigo, Carugo e Erba. Un sincero ringraziamento va al ministro Piantedosi, la cui convinta linea di contrasto alla criminalità è alla base di un impegno continuo in favore delle comunità locali, ed un caloroso augurio di buon lavoro a quanti, con la consueta abnegazione, presteranno il loro fondamentale servizio su cui potranno contare le cittadine ed i cittadini di Como e della sua provincia”.