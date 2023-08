Vandalizzati i manifesti che annunciano Pontida: la Lega di Como sporge denuncia

Sono diversi i manifesti leghisti vandalizzati a Lora. Alcuni sono stati strappati altri ricoperti di scritte e insulti. Si tratta dei manifesti che annunciano il raduno di Pontida in programma per il 17 settembre. La Lega di Como ha preso immediatamente posizione e ha deciso di sporgere denuncia, come spiega il segretario cittadino Ivan Noseda nell'esprimere sconcerto e indignazione: “Condanniamo senza riserve i gesti ignobili e, questa mattina, abbiamo proceduto a presentare formale denuncia alle autorità competenti. La libertà di espressione è un valore fondamentale della democrazia che attraversa anche il dibattito politico e richiede rispetto reciproco, noi non cediamo alle provocazioni di chi agisce nel buio dell’anonimato e continueremo a promuovere le nostre idee e un confronto politico sano e rispettoso, lavorando per il bene della nostra comunità e condannando con forza questi atti vili e incresciosi. Ci vediamo a Pontida e saremo tantissimi. Avanti a testa alta”.