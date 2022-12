Elezioni in Lombardia: si vota il 12 e 13 febbraio

Ora è ufficiale: in Lombardia si voterà il 12 e 13 febbraio. Lo ha reso noto questa mattina il Pirellone. "I comizi elettorali per le elezioni del Consiglio regionale e del presidente della Regione Lombardia sono convocati per domenica 12 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 23, e per lunedì 13 febbraio 2023, dalle ore 7 alle ore 15" - si legge nel decreto firmato oggi dal presidente Attilio Fontana che ufficializza date e modalità delle elezioni regionali in Lombardia già comunicate a livello nazionale da alcuni giorni.

Intanto la campagna elettorale entra nel vivo, con incontri anche nel territorio comasco. Come è noto l'attuale presidente Attilio Fontana, esponente della Lega, dato in testa dal sondaggio BiDiMedia in collaborazione con il gruppo CityNews, si ricandiderà sostenuto dalla coalizione di centrodestra. Contro di lui sono già ufficiali da tempo i nomi degli aspiranti presidenti Letizia Moratti (Terzo polo) e Pierfrancesco Majorino (Partito Democratico), quest'ultimo sempre più vicino a un accordo con il Movimento 5 Stelle.