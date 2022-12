Majorino a Como, affondi all'orgoglio della Regione: "Sanità lombarda in costante declino"

Sanità e trasporti. Sono i due principali temi su cui ha insistito il candidato presidente di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, durante la conferenza stampa che si è tenuta alla Biblioteca Comunale di Como in occasione dell'incontro pubblico con i cittadini il 9 dicembre 2022.

Al suo fianco oltre ad esponenti comaschi delle forze politiche che lo sostengono (c'era per esempio il consigliere PD Angelo Orsenigo) c'era anche l'ex presidente di Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Majorino ha colpito dritto al cuore l'orgoglio delle amministrazioni di centrodestra degli ultimi vent'anni, vale a dire la sanità: "In un confronto in tv con Gallera lui ha rivendicato i risultati ottenuti dalla sanità lombarda. Io non capisco cosa ci sia da rivendicare a fronte di un fallimento che era totalmente imprevisto in ragione proprio delle straordinarie eccellenze pubbliche e anche di natura privata che in campo sociosanitario sono presenti nel nostro territorio. Eccellenze che senza essere accompagnate da una politica adeguata sul territorio non riescono a sopportare il peso della responsabilità di cura".

Poi Majorino ha snocciolato alcuni dati: "Se tre anni fa un lombardo su 20 rinunciava alle cura in ragione delle sue difficoltà economiche, non potendo rivolgersi al privato per poter accorciare magari i tempi di attesa per le visite, oggi è un lombardo su 9". E ancora sui tempi di attesa: "A Como 268 giorni di attesa per una visita oculistica sono un'eternità. Questi dati sono sufficienti a dimostrare quanto sia diventata discriminatoria la sanità lombarda. Nei primi cento giorni di mandato servirà un provvedimento proprio di sfoltimento dei tempi di attesa".

Quanto alle elezioni prossime, Majorino ha spsiegato che è in corso il confronto con i Cinque Stelle per capire se siano disposti ad unirsi alla coalizione a suo sostegno: "E' un confronto il cui esito non do affatto per scontato".