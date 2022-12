Sondaggio elezioni regionali: Fontana in testa anche a Como. Tutti i dati

Per i comaschi, al momento, Attilio Fontana dovrebbe essere riconfermato presidente della Regione Lombardia. A dirlo sono il 53% dei cittadini lariani. Lo rivela il sondaggio di BidiMedia condotto grazie alla collaborazizone del gruppo editoriale CityNews (e quindi anche di QuiComo).

I candidati

In generale in Lombardia Attilio Fontana è avanti con il 47,6% delle intenzioni di voto. Lontani gli sfidanti: Majorino si attesta al 29%, Moratti al 15%, un ipotetico candidato M5S appena al 5%. È tuttavia da notare come Fontana prenda meno voti dei partiti del Centrodestra, mentre al contrario salgono Moratti e Majorino. Ciò può essere spiegato dalla scarsa popolarità del governatore uscente, che perde voti verso Letizia Moratti; al contempo Majorino, apprezzato da 5 Stelle e parte dell’area liberale, riesce a raccoglie voti fuori dal perimetro ridotto del Centrosinistra. Se questi trend si amplificheranno o meno nel tempo, dipenderà da come si svolgerà la campagna elettorale: un’evoluzione come le ultime elezioni politiche, senza alcuna polarizzazione, gioverebbe di più a Letizia Moratti; al contrario se la corsa si concentrasse su Fontana e Majorino come unico sfidante credibile, sarebbe il candidato del Csx a poter raccogliere ulteriori consensi al di fuori della sua coalizione. Guardando ai dati per provincia, Fontana è avanti in tutta la Lombardia, con aree di maggior forza tra provincia di Sondrio e Lombardia Orientale (Bergamo, Brescia). Solo nella città Metropolitana di Milano si assiste a una sostanziale parità statistica (con Majorino sicuramente avanti a Milano città, anche se non è possibile fornire dati precisi per comune) e sempre il capoluogo è anche l’area di maggior forza per Letizia Moratti. Milano si conferma dunque il tallone d’Achille del Centrodestra lombardo; la città è tuttavia troppo “piccola”, in proporzione al resto della regione, per poter riequilibrare la corsa.

