Il 27 novembre i sindaci e consiglieri comunali voteranno il nuovo presidente della Provincia di Como

Si svolgeranno nella giornata di domenica 27 novembre le elezioni per il Presidente della provincia di Como. Si voterà in un unico turno dalle 8 alle 20 presso il seggio elettorale costituito presso la sede della Provincia di Como, via Borgovico 148, e nel seggio distaccato di via Lusardi 26 a Menaggio.

Come si svolgono le elezioni

Il presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia, dura in carica 4 anni e deve essere un sindaco il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni. Il voto è ponderato in base a un indice che tiene conto della popolazione di ciascun comune e del rapporto tra questa e la popolazione della provincia. L'elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale costituito presso la sede della Provincia dalle ore 8 del 6 novembre 2022 alle ore 12 del 7 novembre 2022. Tutta la documentazione relativa alle elezioni attualmente disponibile è consultabile al questo link.