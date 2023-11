Sul gonfalone Rapinese spiazza tutti: pronta la delibera per inserire Nassiriya nel regolamento

E' certamente destinata a concludersi presto la querelle per il mancato utilizzo del gonfalone in occasione della commemorazione dells trage di Nassiriya. Il caso, sollevato dall'ex consigliere Vittorio Mottola, ha indotto il capogruppo inconsiglio comunale, Lorenzo Cantaluppi, a presentare una mozione per modificare il regolamento sull'uso del gonfalone, approvato dalla precedente amministrazione guidata dall'ex sindaco Mario Landriscina. Dopo avere replicato a Cantaluppi, Rapinese ha deciso di spiazzare tutti approvando in giunta la proposta di delibera per inserire la strage di Nassiriya nell'elenco delle manifestazioni in cui è consentito l'uso del gonfalone. Sarà il consiglio comunale adesso a dovere aprovare, all'unanimità, la variazione al regolamento.